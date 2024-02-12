2001-2002 yılları arasında devlet bakanlığı yapan 87 yaşındaki ekonomist ve yazar Dr. Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül ve Karakoyunlu'nun yakınları katıldı. Taziyeleri eşi Altan Karakoyunlu ve çocukları Zeynep ve Ömer Karakoyunlu kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Karakoyunlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
"KOSKOCAMAN BİR KÜTÜPHANEYİ KAYBETTİK"
Cenazeye katılan Bestekar Osman Babuşçu ise, "Beyninde binlerce kitabı olan bir şahsiyet gitti, kütüphane gitti. Kütüphanesinde binlerce kitabı olan biriydi. Bir kitabın hangi rafında hangi sırada olduğunu bilirdi. ve kendisini tanıdıkça bu insan olamaz, bunun beyninde çip vardır diye düşündüren büyük bir şahsiyet gitti. Büyük devlet adamıydı. Bakanlık yaptı. Fakat çok büyük bir şairdi, yazardı. Çok büyük bir edebiyatçıydı. Kendisi iktisat doktoru olmasına rağmen edebiyat profesörü gibiydi. Büyük dürüst, idealist bir insandı. Koskocaman bir kütüphane gitti. Onun acısını yaşıyoruz" dedi.
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Son Dakika › Güncel › ESKİ Devlet Bakanı Dr. Yılmaz Karakoyunlu'nun Vefatı - Son Dakika
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