Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan hayatını kaybetti, Dervişoğlu taziye mesajı paylaştı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Emniyet Teşkilatımızın kahraman müdürlerinden, Türk siyaset ve devlet hayatının mümtaz şahsiyetlerinden Devlet eski Bakanımız Sayın Ünal Erkan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun" dedi.

Eski Devlet Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve Olağanüstü Hal (OHAL) Bölge Valisi Ünal Erkan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Emniyet Teşkilatımızın kahraman müdürlerinden, Türk siyaset ve devlet hayatının mümtaz şahsiyetlerinden Devlet Eski Bakanımız Sayın Ünal Erkan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ülkesine ve devletine üstün hizmetlerini şükranla anıyor, Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun" dedi.