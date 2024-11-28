Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için anma etkinliği gerçekleştirildi.

28.11.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için anma etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen, aralarında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ve Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin de yer aldığı bir grup, terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yeni Kapı Sokağı'na kadar yürüdü.

TBB Başkanı Sağkan, burada yaptığı konuşmada, Tahir Elçi'nin nasıl öldürüldüğünü ailesinin, meslektaşlarının ve Diyarbakırlıların bilmesini istediklerini söyledi.

Mücadelelerinin daha da büyüyeceğini belirten Sağkan, şöyle dedi:

"Bu mücadeleyi büyüteceğimizi göstermek adına burada bulunuyoruz. Söz veriyorum, belki 19, belki 29, belki de 99 yıl sonra bu sokak yine binlerce avukatla dolacak. Avukatlar ne olduğunu bilerek Dört Ayaklı Minare'nin önüne anmak için gelecek"

Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç de Elçi'nin kentin tarihine, kültürüne ve yaşam hakkına sahip çıktığı sırada yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Güleç, Yeni Kapı Sokağı'nın isminin Diyarbakır Büyükşehir Belediye ve Sur Belediye Meclisi kararıyla "Tahir Elçi Sokağı" olarak değiştirildiğini, sokağın açılışının yarın yapılacağını aktardı.

Türkan Elçi de "Her yıl biraz daha çoğalarak, inanarak geleceğiz. Kürt, Türk, Laz ve Çerkez geleceğiz. Rengimiz, dilimiz, mezhebimiz birbirinden farklı olsa da insan olduğumuz için geldik, gelmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Dört Ayaklı Minare'nin önüne karanfil bırakıldı.

Anma etkinliğine, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve avukatlar katıldı.

Daha sonra merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Tahir Elçi'nin mezarına karanfil bırakıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Tahir Elçi, Politika, Güncel, Polis, Hukuk, Terör, Sur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Milli Savunma Üniversitesi’nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
23:00 Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
22:02 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 16:25:06. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.