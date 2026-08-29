Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana yaşamını yitirdi

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana yaşamını yitirdi
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Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti. Cenazesi yarın Diyarbakır'daki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. DEM Parti taziye mesajı yayımladı.

(DİYARBAKIR) - Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.

KOAH nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi alınan eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, hayatını kaybetti. Zana'nın cenazesi yarın Diyarbakır'daki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DEM PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI

DEM Parti, Zana'nın yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Kürt halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesinin kıymetli isimlerinden Mehdi Zana'nın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesinin, sevenlerinin ve Kürt halkının başı sağ olsun.

Onun mücadelesine ve hatırasına borcumuz; halkların eşit ve özgür yaşayacağı onurlu bir barışı mutlaka inşa etmektir.

Anısı ve mücadelesi önünde saygıyla eğiliyoruz."

MEHDİ ZANA KİMDİR?

Mehdi Zana, 20 Aralık 1940'ta Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dünyaya geldi. "Bilici" olan soyadını daha sonra Kürtçede "bilge" anlamına gelen "Zana" ile değiştirdi.

Eski DEP Milletvekili Şükran Zana'nın kardeşi olan Mehdi Zana, eski HDP Milletvekili Leyla Zana ile 1975 yılında evlendi. Zana, iki çocuk babasıydı.

Siyasete genç yaşlarda katılan Zana, Devrimci Doğu Kültür Ocakları'nın yöneticileri arasında bulundu. Türkiye İşçi Partisi'ne 1963 yılında katıldı; partinin Silvan şubesinin kuruluş çalışmalarında yer aldı ve iki yıl şube başkanlığı görevini yürüttü.

1978 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak Diyarbakır Belediye Başkanı seçilen Zana, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından tutuklandı. Hakkında verilen mahkümiyet kararları nedeniyle Diyarbakır, Aydın, Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki cezaevlerinde kaldı. Yaşamının farklı dönemlerinde toplam 16 yıl cezaevinde bulunan Zana, 1994'ten itibaren yaklaşık 10 yıl İsveç'te yaşadı.

Ekim 2004'te Türkiye'ye dönen Zana, hakkındaki davalar kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana yaşamını yitirdi - Son Dakika

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