Eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun FETÖ davasında beraat etti

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun beraat etti.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Hoşcoşkun ile avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak dinlenen tanık A.M.G, sanığın FETÖ bağlantısı konusunda herhangi bir bilgisi olmadığını ve örgütsel bir ortamda sanığı görmediğini söyledi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin FETÖ faaliyetinde bulunmadığını, asıl mağdurun müvekkili olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu, sanığın örgüt üyesi olduğu düşüncesine vardığını ifade ederek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Hoşcoşkun da kendisine iftira atıldığını savundu.

Mahkeme başkanı, aranın ardından kararını açıklayıp sanığın beraatine hükmetti.