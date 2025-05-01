ESKİ Ekipleri 1 Mayıs'ta Su Sorunu İçin Çalıştı

ESKİ ekiplerinin 1 Mayıs mesaisi

ERZURUM - Erzurum'un Hınıs ilçesinde ESKİ çalışanları 1 Mayıs İşçi bayramını çalışarak kutladı.

1 Mayıs işçi Bayramı olduğu halde Hınıs ESKİ ekibi çalışmalarına kırsalda devam ediyor. İlçe merkezinde oluşan su sıkıntısını gidermek için yoğun çaba sarf eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hınıs ESKİ ekibi bir an önce su arızasını giderip vatandaşlara su vermek için yoğun bir çaba ortaya koydu. 10 saatlik bir çalışmanın ardından ESKİ ekip sorumlusu İbrahim Gerehan, "İlçemizde yaşanan su sıkıntısını gidermek için ekip arkadaşlarımız ile beraber sabahtan beri çalışıyoruz. Vatandaşımıza hizmet her şeyden daha önemli" dedi.