Eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas, ilaç zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas, ilaç zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas, Meksika Büyükelçiliği'nde tutuklandıktan üç gün sonra ilaç zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Glas'ın, zehirlenmeye neden olan ilaçları aldıktan sonra hapishaneden hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Sağlık durumuyla ilgili endişeler dile getirilirken, Meksika ile Ekvador arasındaki diplomatik ilişkiler askıya alındı ve diplomatik yerleşke kapatıldı.

09.04.2024 11:06
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KİTO, 9 Nisan (Xinhua) -- Ekvador eski Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas, başkent Kito'daki Meksika Büyükelçiliği'nde tutuklandıktan üç gün sonra Pazartesi günü ilaç zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Çevrimiçi haber sitesi Primicias, yolsuzluktan hüküm giyen ve büyükelçiliğe sığınan Glas'ın, zehirlenmeye neden olan ilaçları aldıktan sonra ülkenin güneybatısındaki Guayaquil kentinde bulunan maksimum güvenlikli hapishaneden hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Polis raporuna atıfta bulunan haber sitesi, Glas'ın muhtemelen kaygı giderici, antidepresan ve yatıştırıcı ilaçlar almasından kaynaklanan derin bir komada olduğunu bildirdi.

Raporda, ilk tıbbi değerlendirmenin yapıldığı, fakat tedaviye yanıt vermeyen Glas'ın nöroloji, dahiliye ve kalp hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilmek üzere askeri bir hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Eski Devlet Başkan Rafael Correa (2007-2017) sosyal medyada haberi doğrularken, yardımcısı olan 54 yaşındaki Glas'ın sağlık durumundan endişe ettiğini dile getirdi.

Glas, sığındığı Meksika Büyükelçiliği'nde Cuma günü geç saatlerde Ekvador polisi tarafından yapılan bir baskında tutuklanmıştı.

Baskın, Meksika'nın, siyasi olarak "zulme uğradığı" inancıyla Glas'a siyasi sığınma hakkı vermesinden saatler sonra yapılmıştı. Ekvador, sığınma hakkı tanınması kararını reddederken, bunu "yasadışı bir eylem" olarak nitelendirmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika Büyükelçiliği'ne yapılan saldırının ardından Ekvador ile diplomatik ilişkilerin askıya alındığını açıklamış ve And ülkesindeki diplomatik yerleşkenin süresiz olarak kapatılması talimatını vermişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas, ilaç zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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