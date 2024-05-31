Eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan dava açıldı - Son Dakika
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Eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan dava açıldı

Eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir hakkında \'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' suçundan dava açıldı

FETÖ/PDY'nin emniyet içindeki yapılanmasını sağlayan ilk ekipten olduğu iddia edilen ve birçok FETÖ davasında tanıklık yapan eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 11 Eylül'de görülecek.

31.05.2024 18:26
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FETÖ/PDY'nin emniyet içindeki yapılanmasını sağlayan ilk ekipten olduğu iddia edilen ve şimdiye kadar birçok FETÖ davasında tanıklık yapan eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 11 Eylül'de görülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Kemalettin Özdemir'in 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 11 Eylül 2024'te görülmesine karar verdi.

İDDİANAME

FETÖ'ye yönelik birçok soruşturmada ve çatı ana davasında tanık olarak dinlenen ve 2015 yılında kendiliğinden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek örgüte ilişkin bildiklerini anlatan Kemalettin Özdemir hakkında ilk kez 2018 yılında şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Şüphelinin, 16 Ocak 2015 tarihinde kendiliğinden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek örgütle ilgili bildiklerini bilgi sahibi sıfatıyla anlattığı ifadesi incelendiğinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetleri, örgütün hiyerarşik yapısı, örgütün mahrem yapılanması, örgütün medya yapılanması, örgütün mali yapılanması, örgüt lideri, örgütün yöneticileri ve üyeleri ve kendisinin örgütsel konumu hakkında birçok konuda anlatımda bulunduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi. Şüphelinin anlatımlarından ve dosya içerisinde yer alan delillerden, Kemalettin Özdemir'in mahrem sorumlu ve emniyet mahrem imamı olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve sonrasında örgütten ayrıldığı, örgüt hiyerarşisinde Kemalettin Özdemir'in yerine ise Osman Hilmi Özdil isimli şahsın geçtiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Dosya kapsamında hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan Kemalettin Özdemir'in savunmasında; örgüt hakkında daha önce bildiği her şeyi tanık sıfatıyla anlattığını, 2010 yılına kadar örgüt ile irtibatı olduğunu, ancak 2010 yılından sonra yakinen herhangi bir ilgisi olmadığını, örgütün deşifre edilmesi için güvenlik güçlerine kendiliğinden giderek ifade verdiğini, bu konuda birçok davada tanık sıfatıyla bilgi vermeye devam ettiğini söylediği aktarıldı. Şüphelinin 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, 2015 yılında emniyette verdiği ifadesinin TCK'nın 221'inci maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma şartları içerisinde yer aldığı; ancak bu durumun mahkemece takdir edilmesi gerektiği değerlendirildi.

Kaynak: DHA

Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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