Eski Erkek Arkadaşı Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, eski erkek arkadaşı Alaattin A.'nın (45) tabancayla vurduğu Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı (32) hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana geldi. Bir markette çalıştığı öğrenilen Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı, 6 yaşındaki çocuğunu bir akrabasına bırakıp çalıştığı iş yerine gittiği sırada tabancayla vuruldu. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mirzalı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırdı. Şelale Mirzalı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, Mirzalı'yı vuran kişinin eski erkek arkadaşı Alaattin A. olduğunu tespit etti. Alaattin A., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Haber: İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI(Sakarya),