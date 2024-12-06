Eski Eş Bıçakla Yaraladı, Kadın Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.
Dün, eski eşi Ü.D. (39) tarafından bıçakla yaralanan Songül G. (37) tedavi gördüğü Lüleburgaz Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Songül G'nin cenazesinin ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Gözaltına alınan Ü.D'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Ü.D. bir süre önce boşandığı Songül G'yi, dün Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi'ndeki evinde çıkan tartışma sonucu bıçakla yaralamıştı.
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