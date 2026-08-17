Eski Eşin Bıçaklı Saldırısında Yaralanan Kadın Hastanede

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski eşinin bıçaklı saldırısında yaralanan kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Serinevler Mahallesi'nde 9 Ağustos'ta 10 yıl önce boşandığı A.T. (56) tarafından bıçakla yaralandıktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Katırcı (52) yoğun bakım servisindeki 6 günlük yaşam mücadelesinin ardından genel cerrahi servisine alındı.

Tedavisi süren 3 çocuk annesi Katırcı, gazetecilere, olay günü ev sahibiyle mangal yapmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İkameti havalandırmak için bahçe kapısını açtığını dile getiren Katırcı, "Bir hücumla içeri bir şeyin girdiğini fark ettim. Zaten o an sürekli bana bıçak saplamaya başladı. Bıçak darbelerini yiyince hiçbir şey yapamadım. Kendimi bahçeye attım, ambulans ve polisin gelmesini bekledim. Bilincimi korumaya çalıştım." dedi.

Katırcı, olaydan sonra yakalanan zanlının tutuklandığını anımsatarak, "Şans eseri ölümden döndüm, çektiğim acıların tarifi yok. Çocuklarıma zarar gelmesin diye hep onları korumaya, acılara dayanmaya çalışıyorum. Adalet yerini bulsun. Zanlının içeriden çıkmasını istemiyorum. Korkuyla yaşamak istemiyorum." diye konuştu.

Cennet T. ise annesinin yoğun bakımdan çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, babasının hak ettiği cezayı almasını istediğini anlattı.

Eski eşi Ayşe Katırcı'yı bıçakla yaraladıktan sonra kaçan A.T. polis ekiplerince Pozantı ilçesinde yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.