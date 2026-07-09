Eski Eşine Saldıran Zanlı Ölü Bulundu - Son Dakika
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Eski Eşine Saldıran Zanlı Ölü Bulundu

Eski Eşine Saldıran Zanlı Ölü Bulundu
09.07.2026 09:36
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Kırklareli'nde eski eşini vurarak öldüren zanlı intihar etti. Olayda bir çocuk da yaralandı.

Kırklareli'nde eski eşini tabancayla vurarak öldüren kızını da yaralayan zanlı, ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çisem Çalkantı (26) ile 4 yaşındaki kızı Ö.N.K, Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki çocuk parkında oturdukları sırada bir süre önce boşandığı eşi Y.K. ile karşılaştı.

Şüpheli Y.K, belinden çıkardığı silahla eski eşi ile kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan kadın ile kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralı kadın tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Şüpheli ölü bulundu

Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Cesedin zanlıya ait olduğu ve silahla intihar ettiği öğrenildi.

Zanlının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Kırklareli, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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