Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi, eski eşini ve yanındaki arkadaşını tabancayla yaraladı.
Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta F.Ö. ile eski karısı Ş.A. ve yanında bulunan Ö.Ç. arasında tartışma yaşandı.
F.Ö. tartışma sırasında yanındaki tabancayla eski eşi ve Ö.Ç'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ö.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan şüpheli F.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Eski Eşine Saldırı: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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