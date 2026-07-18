Eski Eşine Tehdit ve Takipten 4 Yıl Hapis - Son Dakika
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Eski Eşine Tehdit ve Takipten 4 Yıl Hapis

Eski Eşine Tehdit ve Takipten 4 Yıl Hapis
18.07.2026 12:16
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Mehmet Yılmaz B., eski eşi Ezgi Ö.'yü tehdit ve takipten 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da eski eşi Ezgi Ö.'yü, uzaklaştırma kararlarını ihlal edip, elektronik kelepçesini defalarca kırarak ısrarla takip ve tehdit ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Yılmaz B., 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, elektronik kelepçeli şekilde konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Kamu görevlisi Ezgi Ö., Mehmet Yılmaz B.'den 25 Kasım 2022'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Ezgi Ö., boşanma aşamasındayken evine girip, çocuklarının gözü önünde bıçakla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Mehmet Yılmaz B.'nin, boşandıktan sonra da tehditlerinin sürmesi üzerine şikayetçi olup, Bursa'dan Ankara'ya taşındı. Mehmet Yılmaz B. de Ezgi Ö.'nün arkasından Ankara'ya taşındı ve tehditlerini sürdürdü. Mehmet Yılmaz B. hakkında bu süreçte elektronik kelepçe ve uzaklaştırma tedbiri uygulandı. Mehmet Yılmaz B., 28 Nisan 2026'da elektronik kelepçesini kırdı. Elekronik Kelepçe İzleme Merkezi tarafından uyarılan Ezgi Ö., 30 Nisan'da suç duyurusunda bulunarak, Mehmet Yılmaz B.'nin daha önce 5 kez daha elektronik kelepçeyi kırdığını, 30'a yakın uzaklaştırma tedbirini ihlal ettiğini ileri sürdü. Mehmet Yılmaz B., 3 Mayıs'ta polis tarafından yakalanıp, tekrar elektronik kelepçe takıldı. Ezgi Ö.'nün yaşadıklarının medyaya yansıması ardından soruşturma kapsamında 7 Mayıs'ta tekrar gözaltına alınan Mehmet Yılmaz B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

7 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Mehmet Yılmaz B. hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'Nitelikli mala zarar verme' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara Batı 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Yılmaz B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi tarafından hazırlanan ve sanık Mehmet Yılmaz B.'nin cezai sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin rapor okundu. Savcı, mütalaasında sanığın 'Israrlı takip' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Ezgi Ö.'nün avukatı Aziz Günal, sanığın 2022 yılından bu yana takıntı düzeyine ulaşan eylemlerini sürdürdüğünü ileri sürerek cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık Mehmet Yılmaz B. de son savunmasında, boşandıktan sonra Ezgi Ö.'ye karşı rahatsız edici davranışının olmadığını iddia ederek tahliyesini ve beraatini istedi.

ELEKTRONİK KELEPÇE VE EV HAPSİ

Mahkeme, sanık Mehmet Yılmaz B.'ye, 'Boşandığı eşe karşı ısrarlı takip' suçundan 2, elektronik kelepçeyi kullanılmaz hale getirerek 'Kamu malına zarar verme' suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 4 yıl hapis cezası verdi. Sanık hakkında, geçmişte çok sayıda koruma tedbirini ihlal ettiğine ilişkin dosyadaki deliller dikkate alınarak takdiri indirim uygulanmadı. Ancak tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek, sanığın elektronik kelepçeli şekilde konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri ile tahliyesine hükmedildi.

'MÜVEKKİL RAHATLAMIŞ DEĞİL'

Ezgi Ö.'nün avukatı Aziz Günal, mahkemenin kararını değerlendirerek, "Mahkeme iyi hal indirimi uygulamadı. Bunun sebebi sanığın daha önce müvekkile karşı gerçekleştirdiği eylemlerdi. Zaten 2022 yılından bu yana müvekkile karşı ısrarlı takip, tehdit, fiziksel ve psikolojik şiddet gibi eylemleri bulunuyordu. Sanık hakkında daha önce doktor raporları neticesinde ceza ehliyeti olmadığı yönünde bir rapor mevcuttu. Bu hususta ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar da vardı. Ancak daha güncel bir rapor alınmasını sağladık. Bu rapor da sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu yönünde oldu. Bu şekilde ceza ehliyeti tam olan sanığa toplam 4 yıl hapis cezasına hükmedildi. Bizim ilk talebimiz tutukluluğunun devam etmesi yönündeydi. Ancak tahliye kararı verildi. Müvekkilimiz takdir edersiniz ki rahatlamış değil. Çünkü sanık serbest bırakıldı. Her ne kadar adli kontrol tedbiri uygulanmış olsa da daha önce de onlarca kez bu tedbirleri ihlal etmiş bir şahıstan bahsediyoruz. 6 kez elektronik kelepçeyi kırmış bir şahıstan bahsediyoruz. Müvekkil elbette rahat değil. Bunu atlatmak psikolojik olarak kolay değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mehmet Yılmaz, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Şiddet, Kadın, Son Dakika

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