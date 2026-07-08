Eski Eşine ve Oğluna Çarpan Sanığa 20 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
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Eski Eşine ve Oğluna Çarpan Sanığa 20 Yıl 6 Ay Hapis

08.07.2026 21:41
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Menemen'de eski eşine ve oğluna çarpan sanık, toplamda 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde eski eşi ve oğluna otomobille çarparak yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık, toplam 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Menemen 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Hamit Göksel Y, müşteki Hatice E. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Hamit Göksel Y, öldürme veya yaralama kastıyla olay yerine gitmediğini, istem dışı gerçekleşen bir kaza olduğunu savundu.

Çocuklarına ve eski eşine olan saygı ve sevgisinin baki olduğunu iddia eden Hamit Göksel Y, "Onlara zarar vermek istemem ve aramızda husumet yok. Sadece para verme amaçlı çocuğumun yanına gittim. Kendileri kaldırımdan değil sol taraftan gittikleri için mesafemi ayarlayamadım. Bu kaza istemeden meydana geldi. Olay bundan ibaret. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki Hatice E. de evliliğinde de şiddete maruz kaldığını savunarak, "Bana ve çocuklarıma şiddet uyguladı. Ben boşandım, bir şekilde bunu başardığımı düşünmüştüm fakat beni işime gelip giderken ara sokaklarda telefonla taciz etti. Babasının aracıyla beni sıkıştırdı, önüme geçti. Uzak durmak için yönümü ve işimin saatini değiştiriyordum. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme başkanı, sanığı "eski eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdıklarını, eylemin teşebbüste kalması nedeniyle de cezayı 18 yıla indirdiklerini belirtti.

Sanığı oğluna karşı da kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, takdiri indirim uygulamadı.

Olay

2 Kasım 2025'te Hamit Göksel Y, boşandığı Hatice E. ile oğlu K.Y'ye otomobille çarpmış, kadının ayak bileği ile kaburgasında kırıklar oluşmuş, oğlu K.Y. hafif yaralanmıştı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı sanık hakkında "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlamalarıyla iddianame hazırlamış, Menemen 2. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etmişti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Menemen, Şiddet, Güncel, Yaşam, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Eşine ve Oğluna Çarpan Sanığa 20 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika

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