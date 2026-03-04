Eski Eşini 55 Bıçak Darbesiyle Öldürdü - Son Dakika
Eski Eşini 55 Bıçak Darbesiyle Öldürdü

Eski Eşini 55 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
04.03.2026 17:01
Konya'da Fatih Uluşan, boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

KONYA'da boşandığı Bahriye Kalaycı'yı (25) 55 bıçak darbesiyle öldüren Fatih Uluşan (28), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Kasım 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Emirler mevkisinde meydana geldi. Fatih Uluşan, 2023 yılında boşandığı 1 çocuk annesi Bahriye Kalaycı'nın yaşadığı eve gitti. Uluşan, aracına aldığı Kalaycı'yı konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü. Fatih Uluşan, burada çıkan tartışmada önce Bahriye Kalaycı'yı 55 yerinden bıçakladı ardından aynı bıçakla kendini de boynundan yaraladı. Olayın ardından Uluşan'ın bir akrabasını arayarak haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kalaycı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Fatih Uluşan da ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Uluşan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÖNCEDEN TASARLAMIŞ'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede; Uluşan'ın önceden tasarlayarak suç eşyalarını yanına aldığını, büyük bir soğukkanlılıkla Kalaycı'nın vücudunda 11'i öldürücü nitelikte toplam 55 bıçak darbesiyle suçu işlediği belirtildi. Savcılık, Uluşan hakkında 'Tasarlayarak eski eşini ve kadını kasten öldürme' suçunu işlediğini sabit görerek, 'haksız tahrik' ve 'İyi hal' indirimlerinin uygulanmaması gerektiğini belirtip, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Hazırlanan iddianame, Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

'PİŞMANIM'

Tutuklu Fatih Uluşan, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Ulaşan'a son sözünü sordu. Ulaşan, "Pişmanım, keşke böyle bir şey yaşanmasaydım" dedi. Mahkeme heyeti, Uluşan'ı 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski Eşini 55 Bıçak Darbesiyle Öldürdü - Son Dakika

SON DAKİKA: Eski Eşini 55 Bıçak Darbesiyle Öldürdü - Son Dakika
