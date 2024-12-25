ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Aksaray'da eski eşi Azra Şengül Şen'i, evinin önünde pusu kurup, 13 bıçak darbesiyle ağır yaralayan ve dün akşam gözaltına alınan Gürsel G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullanan Gürsel G., gazetecilerin 'Neden bıçakladınız?' sorusunu cevapsız bıraktı.
Son Dakika › Güncel › Eski Eşini Bıçaklayan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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