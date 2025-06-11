TUTUKLANDI
Sakarya'da eski eşi Emir Kocasoy'u (48) tabancayla 6 kurşunla vurarak öldüren R.D. (42), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan R.D. 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),
Son Dakika › Güncel › Eski Eşini Öldüren R.D. Tutuklandı - Son Dakika
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