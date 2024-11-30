Eski Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya, sanık Seçkin E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık, cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalaasına karşı yaptığı savunmada, Feray Balkan'ı öldürme amacının olmadığını iddia etti.

Olay günü yanına gittiği Balkan'ın kendisini görünce hakaret ettiğini öne süren Seçkin E, şu ifadeleri kullandı:

"O an kendimi kaybettim, gözüm kapalı şekilde 3 el ateş ettim. Kasıtlı yapmadım. Olayın Dünya Kadınlar Günü'nde olması tamamen tesadüf. Zaten insan böyle bir şeyi o gün mü gerçekleştirir? Çok pişmanım. Tüm kadınlarımızdan ve insanlıktan özür diliyorum."

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Gaziantep'te Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olan Feray Balkan, Adana'da annesinin evinin bulunduğu Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde eski eşi astsubay Seçkin E. tarafından 8 Mart'ta tabancayla öldürülmüş, tutuklanan zanlı hakkında dava açılmıştı.