Eski Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Erdal Beşikçioğlu\'na teşekkür etti

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Eski Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından koltuğunu devralan Erdal Beşikçioğlu'na belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldıklarını açıklamasından dolayı teşekkür etti.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı'nda MHP'li eski Belediye Başkanı Enver Demirel'den belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldıklarını söyledi. Beşikçioğlu'nun bu açıklamasından sonra X hesabından mesaj paylaşan Demirel, Beşikçioğlu'na teşekkür etti.

Demirel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

" Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışıyla; uyguladığımız mali disiplinle kendi kaynaklarımızla, borçsuz, faiz ödemeden; hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artran onlarca hizmet ürettik. Etimesgut Belediyesi gerçekleştirdiği onlarca tesise, hizmete rağmen borcu olmayan ve hizmet üretebilecek kaynağı olan Türkiye'nin ender belediyelerinden biridir.

Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Erdal Besikçioğlu'na "borçsuz belediye devraldıkları" yönündeki dürüst açıklamaları için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."