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Eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh'in İçişleri Bakanı İsviçre'de yargılanıyor - Son Dakika
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Eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh'in İçişleri Bakanı İsviçre'de yargılanıyor

Sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in İçişleri Bakanı Ousman Sonko, İsviçre'deki mahkemede 'insanlığa karşı suç işlemekten' yargılanmaya başlandı. Sonko, Jammeh'in muhaliflerine yönelik saldırılara karışmak ve bunları engellememekle suçlanıyor. Davanın süresi 30 Ocak'a kadar devam edecek.

Eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh\'in İçişleri Bakanı İsviçre\'de yargılanıyor
08.01.2024 - 13:43,
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Sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in İçişleri Bakanı Ousman Sonko'nun, "insanlığa karşı suç işlemekten" İsviçre'deki mahkemede yargılanmasına başlandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, İsviçre'de Ocak 2017'den bu yana tutuklu bulunan eski İçişleri Bakanı Sonko, Jammeh'in muhaliflerine yönelik sistematik saldırılara karışmak ve bunları engellememekle suçlanıyor.

Sonko, "insanlığa karşı suçlar" da dahil olmak üzere farklı suçlamalarla İsviçre'nin güneyindeki Bellinzona'da hakim karşısına çıktı.

Eski Bakan'ın davası, 30 Ocak'a kadar sürecek.

Gambiya'da Eylül 2016'da İçişleri Bakanlığı görevinden alınan Sonko, Kasım 2016'da İsviçre'ye iltica başvurusunda bulunmuş ve Ocak 2017'de gözaltına alınmıştı.

İsviçreli savcılar, Nisan 2023'te Sonko'yu 2006-2016 yıllarında içişleri bakanlığı yaptığı dönemde işkence, tecavüz ve yargısız infazlar gibi "insanlığa karşı suçlarla" itham etmişti.

Sonko ise herhangi bir suç işlemediğini ve o dönemde Gambiya'da "insanlığa karşı suç" işlenmediğini savunmuştu.

Yahya Jammeh, ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve yargısız infaz" gibi çeşitli hak ihlalleriyle suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh'in İçişleri Bakanı İsviçre'de yargılanıyor - Son Dakika
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