Eski Gümüşhane Belediye Başkanı: Halktan toplanan paralar Bitcoin'e yatırılmadı - Son Dakika
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Eski Gümüşhane Belediye Başkanı: Halktan toplanan paralar Bitcoin'e yatırılmadı

Eski Gümüşhane Belediye Başkanı: Halktan toplanan paralar Bitcoin\'e yatırılmadı

Eski Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Belediyesine bağlı GÜMSAŞ hakkında çıkan iddialara yanıt vererek, halktan toplanan paraların Bitcoin'e yatırılmadığını belirtti. Çimen, GÜMSAŞ'ın sürekli denetlenen bir kurum olduğunu ve kripto hesaplarla ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını ifade etti. Ayrıca, iddiaların asılsız ve art niyetli olduğunu vurgulayarak, hukuki süreç başlatılacağını söyledi.

25.04.2024 15:38
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Eski Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, halktan toplu konut yapımı için toplanan paraların Bitcoin'e yatırıldığı iddialarına ilişkin, "Daha önceden de defalarca ifade ettiğimiz gibi GÜMSAŞ sürekli denetlenen bir kurumdur. Denetleme raporları Gümüşhane Defterdarlığında da mevcuttur. Hiçbir şekilde kripto hesaplarla ilgili bir işlem yapılmamıştır. Elinde bununla ilgili belge ve bilgi olanlardan ricamız bu belgelerle hukuka başvurmaları, belgelerle konuşmalarıdır." dedi.

Çimen, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Gümüşhane Belediyesine bağlı Gümüşhane Şehircilik ve Sosyal Hizmetler AŞ (GÜMSAŞ) hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan "Halktan toplu konut yapımı için toplanan paraların Bitcoin'e yatırıldığı" iddialarına yanıt verdi.

GÜMSAŞ Yaşam Evleri Projesi ile ilgili bir gazetede yer alan iddiaların sonrasında sosyal medyada yayıldığını belirten Çimen, "Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan, karalama maksatlı habere ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirmek istiyorum. Daha önceden de defalarca ifade ettiğimiz gibi GÜMSAŞ sürekli denetlenen bir kurumdur. Denetleme raporları Gümüşhane Defterdarlığında da mevcuttur. Hiçbir şekilde kripto hesaplarla ilgili bir işlem yapılmamıştır. Elinde bununla ilgili belge ve bilgi olanlardan ricamız bu belgelerle hukuka başvurmaları, belgelerle konuşmalarıdır. Bunu yapamayanların amaçladıkları şey hukuktan değil, gazete manşetlerinden medet ummaktır." diye konuştu.

"Dün itibarıyla suç duyurusunda bulunarak tekzip taleplerimizi ilettik"

Müddeinin (davacı) iddiasını ispatla mükellef olduğunu ifade eden Çimen, şunları kaydetti:

"Dayanaksız yalanlarla kurumu ve şahsımı yıpratmaya çalışanlarla ilgili dün itibarıyla suç duyurusunda bulunarak tekzip taleplerimizi ilettik. Bu deli saçması iddialar asılsız, gerçekten uzak ve son derece art niyetlidir. Gerekli hukuk yolları kullanılarak kurum ve şahsımın itibarına kasteden kişilerden hukuk önünde hesap sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın. Gümüşhane kamuoyu herkesi kendi vicdan terazisinde tartacak ferasete sahiptir. Sayıştay denetimini ivedi bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Gümüşhane Belediye Başkanı: Halktan toplanan paralar Bitcoin'e yatırılmadı - Son Dakika

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