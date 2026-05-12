Eski Hakem Ülkü Tırpancı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski hakem Ülkü Tırpancı, memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören Tırpancı, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Tırpancı için Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesindeki Şeker Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Tırpancı'nın tabutunun üzerinde "Ülkü Tırpancı 39" yazılı Alpulluspor forması olduğu görüldü.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tırpancı, belde mezarlığına defnedildi.

Törene, Alpullu Belediye Başkanı Orhan Saltık, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve yakınları katıldı.

1976 yılında hakemliğe başlayan Tırpancı, amatör lig ve süper ligde maçlar yönetti. Ali Sami Yen Stadı'nda 4 Mayıs 1991 yılında oynanan ve Galatasaray'ın 4-1 galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe maçında da hakem olarak görev aldı.

Maçlarda gözlemcilik görevlerinde bulunan Tırpancı, Alpulluspor Kulübü başkanlık da yaptı.