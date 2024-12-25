Eski Hakim FETÖ'den 6 Yıl 3 Ay Hapse Çarptırıldı

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Adana'da FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski hakim 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakimlikten ihraç edilen tutuksuz sanık O.Y'nin avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u 2 ayrı GSM hattı üzerinden kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Savcı, sanık hakkında teşhise dayalı somut ve tutarlı tanık beyanlarının olduğunu ve FETÖ içinde yoğunluk içeren eylemlerde bulunduğunu ifade ederek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanığın avukatı ise müvekkili hakkındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık O.Y'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verilmesini kararlaştırdı.