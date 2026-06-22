İspanya'da eski bakan Abalos'a maske yolsuzluğunda 24 yıl hapis - Son Dakika
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İspanya'da eski bakan Abalos'a maske yolsuzluğunda 24 yıl hapis

22.06.2026 14:44
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İspanya'da 2018-2021 yıllarında Ulaştırma Bakanı olan Jose Luis Abalos, Kovid-19 salgını döneminde yüz maskesi alımındaki yolsuzluk nedeniyle 24 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada danışmanı Koldo Garcia 19 yıl 8 ay, iş insanı Victor de Aldama ise 4 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

İspanya'da 2018-2021'de Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan ve Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisinde (PSOE) geçmişte üst düzey görevlerde bulunan Jose Luis Abalos, yargılandığı yolsuzluk davasında 24 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Yüksek Mahkeme, Kovid-19 salgını döneminde satın alınan yüz maskelerine ilişkin yolsuzluk davasında tutuklu yargılanan Abalos'a 24 yıl 3 ay, danışmanı Koldo Garcia'ya 19 yıl 8 ay ve tutuksuz yargılanan iş insanı Victor de Aldama'ya 4 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Maske alımına ilişkin sözleşmelerde yaklaşık 13 milyon avroluk usulsüzlükler yapmakla suçlanan Abalos ve Garcia, "organize suç, rüşvet, zimmet ve nüfuzunu ticari işlerde kullanma" suçlarından mahkum edildi.

Savcılığın iddianamesine göre maske satışından 3,7 milyon avro kar elde eden iş adamı Aldama'nın ise itirafı dikkate alınarak bir daha suç işlememesi ve kamu hizmeti yapması şartıyla cezası tecil edildi.

İspanya'da mevcut koalisyon hükümetinin büyük ortağı PSOE'de Meclis Grup Sözcülüğü, Parti Teşkilatı Sekreterliği gibi önemli üst düzey görevlerde bulunan ve 2018-2021 yıllarında Ulaştırma Bakanı olan Abalos, hakkında açılan soruşturmanın ardından bakanlıktan istifa etmiş, Şubat 2024'te parti üyeliği askıya alınmış ve bundan 16 ay sonra PSOE'den ihraç edilmişti.

Kaynak: AA

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