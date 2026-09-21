Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura 23 Eylül 2026'da defnedilecek

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura 23 Eylül 2026'da defnedilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, ani kalp durması sonucu hastanede 83 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi 23 Eylül 2026'da Balçova Uğur Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Karabağlar Paşa Köprüsü Kabristanı'nda toprağa verilecek.
CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Ani kalp durması sonucu kaldırıldığı hastanede 83 yaşında yaşamını yitiren eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın cenazesi, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü Balçova Uğur Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip Karabağlar Paşa Köprüsü Kabristanı'nda toprağa verilecek.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: DHA
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