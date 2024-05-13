Eski Karadeniz Ereğli Belediyesi İmar Müdürü Mustafa Kılıç'ın cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Eski Karadeniz Ereğli Belediyesi İmar Müdürü Mustafa Kılıç'ın cenaze töreni düzenlendi

Eski Karadeniz Ereğli Belediyesi İmar Müdürü Mustafa Kılıç\'ın cenaze töreni düzenlendi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Karadeniz Ereğli Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Danışmanı Mustafa Kılıç için tören düzenlendi. Başkan Halil Posbıyık, Kılıç'ın Ereğli'nin imar işlerinin hafızası olduğunu belirtti.

13.05.2024 17:55  Güncelleme: 19:16
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(ZONGULDAK) - Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eski Karadeniz Ereğli Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Danışmanı Mustafa Kılıç için tören düzenlendi. Başkan Halil Posbıyık, "Ereğli onu kaybetmekle imar işlerinin hafızasını kaybetti" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde uzun yıllar İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü görevinde bulunan Başkan Danışmanı Mustafa Kılıç son yolculuğuna uğurlandı. Yaşamını yitiren Kılıç'ın naaşı Karadeniz Ereğli Belediyesi çalışanlarının gözyaşları içerisinde tören alanına getirildi.

Törende büyük bir üzüntü yaşayadıklarını belirten Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Sadece bizim kaybımız değil, Ereğli'nin de kaybı büyük. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. O, Ereğli'ye çok hizmet etti. Hemen hemen Ereğli'nin her karışında alın teri vardır. Hizmetlerinden dolayı kendisine müteşekkiriz. Çok uzun zaman İmar İşleri'nin başında bulundu. Hatta emekli olduktan sonra danışman olarak onu tekrar devam ettirdik. Çünkü Ereğli'nin ve belediyemizin ona ihtiyacı vardı. Benim tabirimle o, Ereğli'nin imar işlerinin hafızasıydı. Bugün itibarıyla Ereğli Belediyesi önemli bir hafızasını kaybetti. Onu sevgiyle gönderiyoruz. Onu özleyeceğiz. Ereğli'mize verdiği hizmetlerden, ailesine verdiği hizmetlerden dolayı hep iyi yerde olsun. İnanıyorum öbür dünyada da iyi yerde yerini bulacaktır. Bütün Ereğli'ye sabırlar diliyorum, en başta ailesi olmak üzere eşine, çocuklarına, torununa başsağlığı diliyorum."

Konuşmanın ardından Kılıç'ın naaşı Kestaneci Mezarlığı'nda defnedilmek üzere cenaze namazı için Bozhane Cami'ne götürüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski Karadeniz Ereğli Belediyesi İmar Müdürü Mustafa Kılıç'ın cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Karadeniz Ereğli Belediyesi İmar Müdürü Mustafa Kılıç'ın cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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