Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Puigdemont Yeniden Ülkeden Ayrıldı - Son Dakika
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Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Puigdemont Yeniden Ülkeden Ayrıldı

İspanya hükümeti, hakkında tutuklama kararı bulunan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un, yeniden ülkeden ayrıldığının fark edilmesi üzerine İspanyol polisinin devreye sokulduğunu bildirdi.

13.08.2024 22:35
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İspanya hükümeti, hakkında tutuklama kararı bulunmasına rağmen 7 yıl sonra ülkesine dönen eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un, yeniden ülkeden ayrıldığının fark edilmesi üzerine İspanyol polisinin devreye sokulduğunu bildirdi.

İspanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katalan polisinin hükümetin yardım teklifini kabul etmediği belirtildi.

Açıklamada, İspanya yasalarına göre Katalan polisinin özerkliğine saygı gösterildiği ve bu kapsamda eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'u yakalamak için ayrı bir operasyon düzenlenmediği aktarıldı.

Puigdemont'un kaçtığının fark edilmesi üzerine İspanyol polisinin devreye sokulduğu kaydedilen açıklamada, Fransa ve İspanya sınırları arasında serbest dolaşımı güvence altına alan AB yasalarının söz konusu operasyonları zorlaştırdığı vurgulandı.

Puigdemont 7 yıl sonra ülkeye dönmüştü

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumu ile 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunca kabul edilen ve açıklanması ertelenen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında İspanya'da Katalan siyasetçilere karşı "anayasal düzeni yıkmak" suçlamasıyla yasal süreç başlatılmıştı.

Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, hakkındaki yasal süreç nedeniyle Ekim 2017'de Belçika'ya gitmişti.

İspanya'da hakkında ulusal arama ve yakalama kararı bulunan Puigdemont'un, 6 Ağustos'tan beri Barselona'da olduğu bildiriliyordu.

Puigdemont'un avukatı Gonzalo Boye, Puigdemont'un gözaltına alınmak istemediği için 9 Ağustos'ta yeniden İspanya'dan ayrıldığını açıklamıştı.

Ayrıca Puigdemont, Katalonya'da 12 Mayıs'ta yapılan yerel parlamento seçimlerinde lideri olduğu Katalonya İçin Birlik (Junts) partisinden milletvekili seçilmişti.

Kaynak: AA

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