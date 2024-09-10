Hakaret Eden Recep B. 1740 TL Ceza Aldı

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ESKİ Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen Recep B. (48), tutuksuz yargılandığı davada 1740 TL cezaya çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 15 Mart'ta Kayseri'de meydana geldi. Recep B., iddiaya göre, Kayserispor'un eski başkanı Berna Gözbaşı'na yönelik sosyal medya hesabından hakaret içerikli yorum yaptı. Şikayet sonrası Recep B. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüp, iddianame düzenlendi. Recep B. hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Recep B. katılmazken, şikayetçi Berna Gözbaşı'nın avukatı hazır bulundu. Mahkeme hakimi, ilk duruşmada, "Keşke böyle bir şey olmasaydı. Pişmanım" diyen Recep B.'yi, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 87 adli gün karşılığı 1740 TL cezaya çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.