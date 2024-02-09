Eski Kırkpınar Ağası Kendini İhbar Etti - Son Dakika
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Eski Kırkpınar Ağası Kendini İhbar Etti

Eski Kırkpınar Ağası Kendini İhbar Etti

Eski Kırkpınar ağası Mustafa Altunhan, kırmızı ışık ihlali yaptığını fark ederek kendini polise ihbar etti. Altunhan, yapılan yorumlar sonrası 112'yi arayarak hatasını kabul etti ve 1506 lira para cezası aldı.

09.02.2024 23:36  Güncelleme: 23:37
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Işık ihlali yapan Eski Kırkpınar Ağası polise kendini ihbar etti

Kırmızı ışıkta geçti kendisini ihbar etti

EDİRNE - Eski Kırkpınar ağası polise kendini ihbar ederek 1506 ceza yazdırdı. Kırmızı ışık ihlali yaptığını fark eden Eski Kırkpınar ağası polise kendini ihbar etti

Sosyal medyayı iyi kullanan Eski Kırkpınar ağalarından iş insanı Mustafa Altunhan canlı yayın yaptığı bir videoya yayın sonrası yapılan yorumlar ile kırmızı ışık ihlali yaptığını fark edip kendisini polise ihbar etti.

"Hastaneye kontrol yaptırmaya gidiyordum"

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kontrolleri yapmak üzere geldiği esnada Kalp hastalığı ve hastane hakkında bilgi verdiği anları yanındaki kişi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Mustafa Altunhan bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım sonrası yapılan yorumlardan kırmızı ışık ihlali yaptığını fark eden Altunhan, 112'yi arayıp kendisini ihbar etti. Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis ekipleri, ihlali tespit ederek Altunhan'a 1506 lira para cezası uyguladı. Altunhan, 'Yorumu görünce üzüldüm, mahcup oldum. Hemen 112'yi aradım, trafiği bağlattım. 'Hata yapmışım, kırmızı ışıkta geçmişim. Lütfen bunun cezasını bana yazın' dedim. Hiçbir suç karşılıksız kalmaz, kalmamalı. Artık olgunlaştık belli yerlere geldik. Çocuklarımız, torunlarımız var onlara örnek olmak için bu davranışı yaptım" dedi.

Kaynak: İHA

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