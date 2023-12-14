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Eski koca, sokakta karşılaştığı eski eşini vurdu - Son Dakika
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Eski koca, sokakta karşılaştığı eski eşini vurdu

Ankara'nın Sincan ilçesinde Nur Sena K., eski kocası Şafak Ş. tarafından tabancayla başından vuruldu. Ağır yaralanan Nur Sena hastaneye kaldırıldı, Şafak Ş. ise gözaltına alındı.

Eski koca, sokakta karşılaştığı eski eşini vurdu
14.12.2023 - 06:29,
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ANKARA'nın Sincan ilçesinde Nur Sena K. (25), sokakta karşılaşıp tartıştığı eski kocası Şafak Ş. tarafından tabancayla başından vurulup, ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde Şafak Ş., eski eşi Nur Sena K. ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyürken Şafak Ş., üzerinde bulunan tabancayla eski eşinin başına ateş etti. Nur Sena kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nur Sena, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nur Sena K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şafak Ş. ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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Sincan, Saldırı, Aile İçi Şiddet, Hastane, Soruşturma, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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