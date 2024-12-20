Eski Kralın Ailesi Vatandaşlık İstedi

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Yunanistan'da, 1974'teki referandum kararı ile kral ünvanı elinden alınan ve 2023'te hayatını kaybeden İkinci Konstantinos'un ailesinden 10 kişinin Yunanistan vatandaşlığına başvurması ve kendilerine "De Grece" soyadını seçmesine ülke muhalefetinden tepki geldi.

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Athanasios Balerbas, SKAI TV'ye verdiği röportajda, Danimarka pasaportu taşıyan Kral İkinci Konstantinos'un aile fertlerinin vatandaşlık başvurularının 1994 tarihli ve 2215 sayılı kanuna bağlı olarak değerlendirileceğini söyledi.

Balerbas, ilgili yasaya göre, eski kralın aile fertlerinin Yunanistan vatandaşlığına geçebilmeleri için, "mevcut rejimi tanıdıklarını beyan etmeleri, eski ünvanlarından kaynaklanan hiçbir hakkı talep etmediklerini teyit etmeleri ve kendilerine yeni bir soyadı seçerek gerekli süreci başlatmalarının" temel 3 ön koşul olduğunu belirtti.

Başvuru sahiplerinin şu anda herhangi bir soyadına sahip olmadıklarına dikkati çeken Balerbas, Yunan yasaları gereği başvuruda bulunanların istediği soyadını seçmekte özgür olduklarını dile getirdi.

Öte yandan, eski kralın çocukları ve torunlarından oluşan 10 kişinin Yunan vatandaşlığına başvuruda bulunması ve 1974'teki referandum ile kendilerinden alınan "Yunanistan Kralı" ünvanını çağrıştıran ve Fransızca terim olan"De Grece" soyadını seçmesi muhalefetin tepkisine yol açtı.

Ana muhalefet Partisi PASOK sözcüsü Konstandinos Çukalas Action TV'ye verdiği röportajda, de Grece soyadının seçilmesinin kraliyete ilişkin çağrışımlara neden olduğunu belirterek, hükümetin konuya yaklaşımını eleştirdi.

Muhalefet partilerinden Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) Basın Sözcüsü Yorgos Karameros da, Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis'in söz konusu başvurulara ilişin açıklamalarını "sorunlu" olarak niteledi.

Karameros, "Maskeler düştü. Eski kraliyet ailesine sözde formaliteden vatandaşlık verilmesinin, kesinlikle formalite ile ilgili olmadığı ortaya çıktı." diye konuştu.

Muhalefetteki Yeni Sol Partisi ise yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaşayan göçmenlerin vatandaşlık almasında çektikleri zorluklara değinerek, "Eğer eski kraliyet ailesinin işsiz çocuğuysanız, 50 yıldır anayasayı tanımayı reddediyorsanız, 50 yıldır ülkeye hiçbir katkınız olmamışsa, bir başvuru ile kolayca vatandaşlık alabilirsiniz." eleştirisinde bulundu.

Danimarka pasaportu taşıyan eski kraliyet ailesi mensuplarının Yunanistan vatandaşlıkları 1994 tarihli 2215 sayılı kanunla iptal edilmişti.