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Eski Liberya Adalet Bakanı ve Başsavcıya cinayet suçundan ömür boyu hapis cezası - Son Dakika
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Eski Liberya Adalet Bakanı ve Başsavcıya cinayet suçundan ömür boyu hapis cezası

Eski Liberya Adalet Bakanı ve Başsavcı Gloria Maya Musu-Scott ve ailesinden 3 kişi, Musu-Scott'ın yeğeni Charloe Musu'nun ölümüyle bağlantılı olarak 'cinayet, suç komplosu ve kolluk kuvvetlerine yalan beyanda bulunmakla' suçlandı. Mahkeme, Musu-Scott ve 3 yakınına cinayetten müebbet hapis cezası verdi. Karar temyize götürülecek.

Eski Liberya Adalet Bakanı ve Başsavcıya cinayet suçundan ömür boyu hapis cezası
10.01.2024 - 23:51,  Güncelleme: 23:53
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Eski Liberya Adalet Bakanı ve Başsavcı Gloria Maya Musu-Scott ve ailesinden 3 kişi, cinayet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Musu-Scott ve ailesinden 3 kişi, Musu-Scott'ın yeğeni Charloe Musu'nun ölümüyle bağlantılı olarak "cinayet, suç komplosu ve kolluk kuvvetlerine yalan beyanda bulunmakla" suçlandı.

Başkent Monrovia'daki mahkeme, 70 yaşındaki eski Bakan Musu-Scott ve 3 yakınına cinayetten müebbet hapis cezası verdi.

Musu-Scott'ın avukatları, kararı temyize götüreceklerini belirtti.

Charloe Musu, Şubat 2023'te Brewerville'deki evinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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