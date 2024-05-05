Eski mezunlar bir araya gelerek öğrencilik günlerini canlandırdı - Son Dakika
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Eski mezunlar bir araya gelerek öğrencilik günlerini canlandırdı

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1468 yılında kurulan Hoca İlyas Ortaokulu'nun eski mezunları, her sene geleneksel olarak okula gelerek öğrencilik günlerini canlandırıyor. Bir araya gelen mezunlar okul hatıraları hakkında konuşup eski fotoğraflara bakıyor. Mezuniyet günlerin her okulda yapılması gerektiğini belirten Hoca İlyas Ortaokulu eski mezunu Hüseyin Özler, 'Mezuniyet günleri bütün okullarda yapılmalı' şeklinde konuştu.

05.05.2024 10:37
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Eski mezunlar bir araya gelerek öğrencilik günlerini canlandırdı

BURSA - Bursa'da 1468 yılında kurulan Hoca İlyas Ortaokulu'nun eski mezunları, her sene geleneksel olarak okula gelerek öğrencilik günlerini canlandırıyor. Bir araya gelen mezunlar okul hatıraları hakkında konuşup eski fotoğraflara bakıyor.

1468 yılında kurulan Hoca İlyas Ortaokulu'nun eski mezunları tarafından düzenlenen gelenek bu sene de devam etti. Okulda adeta mezuniyet töreni düzenleyen eski öğrenciler, bir araya gelip okul hatıraları hakkında konuştu. Hatıralarını dün gibi yaşayan eski okul mezunlar, birlikte fotoğraf çektirip hatıra defterine okul günleri hakkında yazı yazdı. Özlem gideren eski öğrenciler sınıfta oturarak öğrencilik dönemlerinde yaşadıkları hatırları anlattı. Eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersoy, eski Milli Savunma Bakanlarından Haluk Bayülgen, eski Milli Güvenlik Konseyi Üyesi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin de Hoca İlyas Ortaokulu'nda eğitim gören kişiler arasında yer alıyor.

Mezuniyet günlerin her okulda yapılması gerektiğini belirten Hoca İlyas Ortaokulu eski mezunu Hüseyin Özler, "6 yıl önce komite grubu oluşturup ilkokullarda böyle bir birliktelik oluşsun istedik. Türkiye'de 556 yıldır ismi değişmeyen ve halen eğitim-öğretimim devam ettiği tek okul. Mutlaka buna benzer okullar var ama bunların ismi değişmiş ya da okul olarak kullanılmıyor. Burası tarihi bir değer. Bunun okul olarak devam etmesi için uğraşıyoruz. Mezunlar olarak mezuniyet günümüzü yapıyoruz. Artık geleneksel oldu. Her yıl nisan ayının son haftası yapıyorduk ama bu sene mayısta yapalım da havalar güzel olsun dedik. Kısmetimize hava yağmurluydu ama yine de katılım çok güzel. Yürümekte zorlanan mezunlarımız bile yanında birisiyle gelerek katılmaya çalışıyor. Bu sene 4'üncüsünü yapıyoruz. Okul eskiydi restorasyona girdi. Bizim eski mezunlarımızdan İsmail Hakkı Akoğlu okulun bütün sıralarını yeniledi. Restorasyon bittikten sonra Atatürk büstü alçıdan yapılmış olduğu için mezunlar olarak rahmetli Tankut Öktem'in kızından son kalan büstü aldık ve okula hediye ettik. Sınıflarda çocukların koşuşturması müdür odasındaki pervane sallanıyordu o gürültüden pervane sesi müzik gibi geliyordu. Okul arkadaşlarımızdan bazıları ile görüşüyoruz. Mezuniyet birliktelik günlerince 40 yıl önce görüştüğün arkadaşını görüyorsun. Mezuniyet günleri bütün okullarda yapılmalı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Bursa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski mezunlar bir araya gelerek öğrencilik günlerini canlandırdı - Son Dakika

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