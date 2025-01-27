Eski Milletvekili Tayyar, Bakan Ersoy'u Yangın Faciasında Sert Eleştirdi - Son Dakika
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Eski Milletvekili Tayyar, Bakan Ersoy'u Yangın Faciasında Sert Eleştirdi

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın sonrası, eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u denetim eksiklikleri ve sorumluluk almadığı gerekçesiyle sert bir dille eleştirdi.

27.01.2025 01:29  Güncelleme: 10:31
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(ANKARA) - Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası üzerinden sert ifadelerle eleştirdi. Tayyar Bakan Ersoy'un hem İl Özel İdaresi Genel Sekreteri tarafından hem de otel sahibi Halit Ergül tarafından yalanlandığını vurguladı.

Grand Kartal Otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası başlayan "Yetki ve Denetim" tartışması yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sorumluluk kabul etmemesi AK Parti'den de tepki çekti. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar x hesabı üzerinden tepikisin gösterdi ve Bakan Ersoy'un kendisi dışında herkesi suçladığını belirtti. Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, katıldığı TV yayınında telaşla tüm tuşlara basarak, turizm belgeli tesiste denetim yetkisi bakanlığında olduğu halde, bırakın Bolu Belediyesini, kendi dışında ilgili tüm kamu birimlerini suçladı neredeyse. Haliyle AK Parti iktidarında pek alışık olmadığımız bir süreç başladı. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, valilik emrindeki bir bürokrat olarak, Bakan Ersoy'u yalanladı. 2015'deki İl Özel İdaresi raporunun sadece adres değişikliğiyle ilgili olduğunu belirtip ekledi, 'Denetim yetkisi Turizm Bakanlığında' tecrübeyle sabittir, bu bürokrat valinin bilgisi olmadan, vali de İçişleri Bakanı'nın olurunu almadan bu açıklamayı yapmaz, yapamaz."

"Hakikate ulaşmak yerine karartmayı tercih etti"

Bir yalanlama da otel sahibi Halit Ergül'den geldi. 'Turizm Bakanlığı 15 Aralık 2024'de oteli denetledi, kapılarla ilgili eksiklik buldular ama yangın önlemleriyle ilgili eksiklik bulmadılar.' Turizm Bakanı, her bürokratının işlemini bilmeyebilir ama iğneyi başkasına batırmadan çuvaldızı kendine batırsaydı, masumiyetine inanırdım. Maalesef,  canlarımızı kaybettiğimiz elim hadisede hakikate ulaşmak yerine karartmayı tercih etti. Sözü uzatmadan söyleyelim, Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski Milletvekili Tayyar, Bakan Ersoy'u Yangın Faciasında Sert Eleştirdi - Son Dakika

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