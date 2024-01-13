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ESKİ MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti - Son Dakika
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ESKİ MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti

81 yaşındaki Mehmet Eymür, KOAH tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ESKİ MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti
13.01.2024 - 11:26,
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ESKİ MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, KOAH tedavisi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

81 yaşındaki Mehmet Eymür, bir süredir Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde KOAH nedeniyle tedavi görüyordu. Durumu kötüleşen Eymür'ün entübe edilmişti. Eymür, bu sabah hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Mehmet Eymür, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ESKİ MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti - Son Dakika
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