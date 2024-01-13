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Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, KOAH nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, KOAH nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eymür, Parkinson ve Demans hastalığı da bulunuyordu ve 13 Aralık 2023'te Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledildi. Ancak, yoğun bakımdaki tedavisi sırasında yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah vefat etti.

Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, KOAH nedeniyle hayatını kaybetti
13.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:59
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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Parkinson ve Demans hastalığı da olan Eymür, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü bir sağlık kuruluşundan 13 Aralık 2023'te Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledildi.

İlk olarak hastanenin göğüs hastalıkları servisinde takip edilen Eymür, 15 Aralık 2023'te yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakımdaki tedavisi sırasında entübe edilen Mehmet Eymür, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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