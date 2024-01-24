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Eski MSB Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz'ın yargılaması devam ediyor - Son Dakika
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Eski MSB Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz'ın yargılaması devam ediyor

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin suçlamalarla ilgili yargılaması devam ediyor. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cankıymaz, adli kontrol şartlarının devamını talep etti ve mahkeme davayı 17 Nisan 2024'e erteledi. Cankıymaz, 5 Nisan 2022'de adli kontrol şartlarıyla tahliye edilmişti.

Eski MSB Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz\'ın yargılaması devam ediyor
24.01.2024 - 16:01,  Güncelleme: 16:02
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Cankıymaz ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca, önceki celse istenilen bilirkişi raporunun dava dosyasına geldiğini bildirdi.

Cankıymaz, rapora ilişkin beyanını hazırlamak için süre talep etti.

Hakkında uzun süredir "konutunu terk etmeme" adli kontrol şartı bulunduğunu ifade eden Cankıymaz, hakkındaki adli kontrolün kolluğa imza verme şeklinde uygulanmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğunu ve yurt dışına kaçarken yakalandığını kaydederek, "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirinin devamına hükmedilmesi talep etti.

Mahkeme, Cankıymaz hakkındaki "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarının devamına hükmetti ve davayı 17 Nisan 2024'e erteledi.

Cankıymaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 25 Şubat 2021'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında yakalanmıştı. "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında dava açılan Cankıymaz, 5 Nisan 2022'de adli kontrol şartlarıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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