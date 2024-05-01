Eski Obama görevlileri, Gazze'de acil ateşkes için Biden yönetimine çağrıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski Obama görevlileri, Gazze'de acil ateşkes için Biden yönetimine çağrıda bulundu

Eski Obama görevlileri, Gazze\'de acil ateşkes için Biden yönetimine çağrıda bulundu

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde farklı pozisyonlarda rol alan 250'den fazla görevli, Obama ile ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben bir mektup kaleme alarak 'yönetimin Gazze'de acil ateşkes için derhal harekete geçmesi' çağrısında bulundu. Mektupta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden siviller, yok edilen sivil altyapı, engellenen insani yardımlar ve öldürülen gazetecilerin sayısı gibi detaylar paylaşıldı. Eski görevliler, ABD'nin İsrail'e silah desteğinin durdurulması ve uluslararası hukuka uygunluğun aranması gerektiğini vurguladı.

01.05.2024 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde farklı pozisyonlarda rol alan 250'den fazla görevli, Obama ile ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben bir mektup kaleme alarak "yönetimin Gazze'de acil ateşkes için derhal harekete geçmesi" çağrısında bulundu.

Obama döneminde görev alan ve bazıları daha sonraki Demokrat Parti seçim kampanyalarında da görevlerde bulunan 250'den fazla isim, ortak bir mektupla Beyaz Saray'a seslendi.

Amerikan medyasına bugün yansıyan mektupta, " İsrail'in Gazze'deki savaşına halen destek veriyor olmanız nedeniyle ve yaklaşan seçimlerle ilgili endişelerimizi dile getirmek amacıyla size ulaşıyoruz. İsrail'in Gazze'deki savaşını soykırım olarak gören ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunan Demokrat seçmenlerin büyüyen çoğunluğunu göz ardı ediyorsunuz." ifadelerini kullanan isimler, böyle devam etmesi halinde kasım ayındaki seçimleri Biden'ın kaybedebileceğini vurguladı.

Mektupta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden siviller, yok edilen sivil altyapı, engellenen insani yardımlar ve öldürülen gazetecilerin sayısı gibi detayları paylaşan Demokrat isimler, "ABD, şu anda tarihin yanlış tarafında tek başına duran bir firavun durumunda." ifadesine yer verdi.

ABD'nin İsrail'e silah desteğinin koşulsuz şekilde devam ediyor olmasının çok üzücü olduğunu anlatan eski görevliler, bu yardımların durdurulması ve uluslararası hukuka uygunluğun aranması gerektiğini vurguladı.

Kendilerinin uzun yıllar Obama yönetimine ve 2020'de Biden'ın seçimleri kazanmasına yardım ettikten sonra şu anda büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını kaydeden eski görevliler, Gazze'de acil ateşkes için Biden yönetiminin derhal harekete geçmesi ve İsrail üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulundu.

Daha önce de Biden yönetiminde görev yapan eski ve mevcut çok sayıda ismin imza attığı bazı mektuplar Beyaz Saray'a iletilmiş ve söz konusu mektuplarda ortak bir şekilde ABD'nin İsrail'e koşulsuz askeri desteğini sonlandırması ve Gazze'de acil ateşkes çağrıları yapılmıştı.

Kaynak: AA

Barack Obama, Joe Biden, Gazze, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Obama görevlileri, Gazze'de acil ateşkes için Biden yönetimine çağrıda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:39 İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
19:31 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 21:08:07. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Obama görevlileri, Gazze'de acil ateşkes için Biden yönetimine çağrıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement