Eski Rus General 17 Yıl Hapis Cezası Aldı

MOSKOVA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Silahlı Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Halil Arslanov, büyük çaplı dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Arslanov, cezasını yüksek güvenlikli sürgün yerinde çekecek.

Rusya'nın TASS Haber Ajansı'nın pazartesi günü bildirdiğine göre Arslanov'u görevini kötüye kullanmaktan suçlu bulan 235. Garnizon Askeri Mahkemesi, Arslanov'u 24 milyon ruble (305.000 ABD doları) para cezasına çarptırdı. Ayrıca Arslanov'un rütbesi ve devlet nişanlarının da elinden alınmasına karar verildi.

Olayı soruşturan yetkililer, Arslanov ve suç ortaklarının, Savunma Bakanlığı'na uydu iletişim ekipmanı tedarik eden Voentelecom şirketiyle gerçek değerinin üzerinde sözleşmeler imzalayarak yaklaşık 1,6 milyar rubleyi (20,3 milyon dolar) zimmetlerine geçirdiğini tespit etti.

Arslanov, bir askeri iletişim şirketinin başkanından 12 milyon ruble (152.500 dolar) rüşvet almaktan da suçlu bulundu. Aynı davada suçlu bulunan Albay Pavel Kutahov 7 yıl, emekli subay İgor Yakovlev de 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Daha önce Arslanov'un emri altında görev yapmış olan Tümgeneral Alexander Ogloblin'in de aralarında bulunduğu üç sanık daha suçlarını kabul ederek sunulan anlaşmaları kabul etti. 4,5 yıl hapis cezası alan Ogloblin kendisine yönelik başka suçlamalar nedeniyle gözaltında tutuluyor.

Arslanov hakkında Rus Silahlı Kuvvetleri'ne Azart R-187-P1 tipi askeri telsizlerinin tedarikiyle ilgili ayrı bir soruşturma daha yürütülüyor.