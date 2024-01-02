Eski Sevgili Tarafından Ateş Açılan Kardeşler Ağır Yaralandı

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SAKARYA'da, Gözde İlkbakan (26) ve ağabeyi Alperen İlkbakan (28) otomobille seyir halindeyken, kadının eski erkek arkadaşı E.E.'nin (25) tabancayla açtığı ateşte ağır yaralandı. Yaralı halde otomobille hastaneye giden kardeşler, tedaviye alınırken, yakalanan E.E., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Emirsultan Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Alperen İlkbakan ile kız kardeşi Gözde İlkbakan'ın içinde bulunduğu seyir halindeki 41 NS 615 plakalı otomobile, iddiaya göre genç kadının eski sevgilisi E.E. tabancayla ateş açtı. Mermiler, Alperen İlkbakan ile Gözde İlkbakan'a isabet etti. Ağır yaralanan Alperen İlkbakan kullandığı otomobili yakındaki Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne sürdü. Hastanede tedaviye alınan ağabey-kardeşin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Saldırının düzenlendiği yerde ve otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakaladı. E.E., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)