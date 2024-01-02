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Eski Sevgili Tarafından Ateş Açılan Kardeşler Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Eski Sevgili Tarafından Ateş Açılan Kardeşler Ağır Yaralandı

Sakarya'da seyir halinde olan Gözde İlkbakan ve ağabeyi Alperen İlkbakan, kadının eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Yaralı kardeşler hastaneye kendi araçlarıyla giderken, saldırgan ise yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

02.01.2024 - 16:41,  Güncelleme: 16:48
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SAKARYA'da, Gözde İlkbakan (26) ve ağabeyi Alperen İlkbakan (28) otomobille seyir halindeyken, kadının eski erkek arkadaşı E.E.'nin (25) tabancayla açtığı ateşte ağır yaralandı. Yaralı halde otomobille hastaneye giden kardeşler, tedaviye alınırken, yakalanan E.E., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Emirsultan Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Alperen İlkbakan ile kız kardeşi Gözde İlkbakan'ın içinde bulunduğu seyir halindeki 41 NS 615 plakalı otomobile, iddiaya göre genç kadının eski sevgilisi E.E. tabancayla ateş açtı. Mermiler, Alperen İlkbakan ile Gözde İlkbakan'a isabet etti. Ağır yaralanan Alperen İlkbakan kullandığı otomobili yakındaki Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne sürdü. Hastanede tedaviye alınan ağabey-kardeşin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Saldırının düzenlendiği yerde ve otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakaladı. E.E., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Eski Sevgili Tarafından Ateş Açılan Kardeşler Ağır Yaralandı
Kaynak: DHA
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Sakarya, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Sevgili Tarafından Ateş Açılan Kardeşler Ağır Yaralandı - Son Dakika
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