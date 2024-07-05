Eski Sevgilinin Otomobiline Kamyonetle Çarptı, Olay Yerinde Kaçtı - Son Dakika
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Eski Sevgilinin Otomobiline Kamyonetle Çarptı, Olay Yerinde Kaçtı

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Nevşehir'de Hüseyin T., yol kenarına park ettiği otomobilin dışında 2 arkadaşıyla oturan eski sevgilisin aracına kamyonetle çarptı. Otomobilin ağır hasar gördüğü olayda şarampole savrulan kamyoneti olay yerinde bırakan Hüseyin T., yaya olarak kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

05.07.2024 10:36
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NEVŞEHİR'de Hüseyin T., yol kenarına park ettiği otomobilin dışında 2 arkadaşıyla oturan eski sevgilisin aracına kamyonetle çarptı. Otomobilin ağır hasar gördüğü olayda şarampole savrulan kamyoneti olay yerinde bırakan Hüseyin T., yaya olarak kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Nevşehir Kalesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre T.O. isimli kadın, beraberinde 2 kadın arkadaşıyla birlikte 50 AG 201 plakalı otomobiliyle Nevşehir Kalesi yakınlarında durdu. 3 kadın araçtan aldıkları kamp sandalyelerine oturup manzara seyrederken, T.O.'nun eski sevgilisi Hüseyin T., yönetimindeki 50 ET 363 plakalı kamyonetle olay yerine geldi. Hüseyin T., içerisinde kimsenin bulunmadığı T.O.'ya ait otomobile, kamyonetiyle hızla çarptı. Kadınlar panikle kaçışırken, çarpışmanın şiddetiyle kamyonet şarampole savruldu. Olayda yaralanan olmazken Hüseyin T. kamyoneti olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

Panik ve korku yaşayan kadınlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin ağır hasar gördüğü olayla ilgili şüpheli Hüseyin T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Eski Sevgilinin Otomobiline Kamyonetle Çarptı, Olay Yerinde Kaçtı
Kaynak: DHA

Nevşehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Sevgilinin Otomobiline Kamyonetle Çarptı, Olay Yerinde Kaçtı - Son Dakika

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