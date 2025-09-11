Eğlence mekanında eski sevgilisini katledip intihar etti - Son Dakika
Eğlence mekanında eski sevgilisini katledip intihar etti

Eğlence mekanında eski sevgilisini katledip intihar etti
11.09.2025 09:32
İzmir'in Urla ilçesinde 34 yaşındaki R.H. bir eğlence mekanında eski sevgilisini tabancayla katledip 2 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli saklandığı adreste intihar etti.

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Yeni Mahalle Dere Sokak'ta yer alan bir eğlence mekanında dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. R.G. (34) ile eski sevgilisi Selin Angun (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

ESKİ SEVGİLİSİNİ EĞLENCE MEKANINDA KATLETTİ

Kavgaya dönüşen olayda, R.G. tabancayla Angun'a ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Angun ile mekandaki Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan R.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EVDE İNTİHAR ETTİ

Çalışmalar sürerken, Urla'da bir evden silah sesi duyanlar, durumu polise bildirdi. Adrese giden polis ekipleri R.G.'nin cesediyle karşılaştı. Şüpheli R.G.'nin tabancayla intihar ettiği değerlendirilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA, DHA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğlence mekanında eski sevgilisini katledip intihar etti - Son Dakika

Eğlence mekanında eski sevgilisini katledip intihar etti
