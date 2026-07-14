Eski Sevgilisini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
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Eski Sevgilisini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

14.07.2026 22:52
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İzmir Ödemiş'te O.G, eski sevgilisi Fatma Kara'yı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisini darbederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık O.G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

Duruşmada maktul Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, kardeşi Necip Kara ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme başkanının söz verdiği O.G, olayın cinayetle sonuçlanmasını istemediğini belirterek, "Fatma Kara'nın çok ağır hakaretleri karşısında kendimi kaybettim. O gün Fatma için ambulansı bile ben çağırdım. Allah'ın verdiği bir canı aldığım için Kara'nın ailesinden özür diliyorum. Katilliği asla kabul edemiyorum. Kötü bir insan değilim. Olaydan çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık O.G'yi "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Duruşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, bekledikleri cezanın verildiğini ifade ederek, "Belki bugün kızım geri gelmeyecek ama verilen ceza ile adalet yerini buldu." dedi.

Süreç

İzmir'in Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi'nde 11 Mart 2025'te O.G. (35), tartıştığı eski sevgilisi Fatma Kara'yı (27) sokakta darbetmişti. Kadın olay yerinde hayatını kaybetmiş, adliyeye sevk edilen O.G. tutuklanmıştı.

Kara, ölümünden önce sanık hakkında "tehdit" ve "hakaret" iddiasıyla dava açmış, 18 Haziran 2025'te O.G'ye indirimsiz 9 ay hapis cezası verilmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca Kara'nın ölümüyle ilgili sanık O.G. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fatma Kara, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Ödemiş, Yaşam, İzmir, Suç, Son Dakika

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