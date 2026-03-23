Eski Shanxi Valisi Rüşvetle Suçlandı

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan Shanxi eyaletinin eski valisi Jin Xiangjun hakkında rüşvet suçlamasıyla dava açıldı.

Yüksek Halk Savcılığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, Jin'in Shanxi valiliği de dahil olmak üzere yürüttüğü çeşitli görevler sırasında konumunu kötüye kullanarak başkalarına menfaat sağlamak ve karşılığında "çok yüksek meblağda" rüşvet ve değerli eşya almakla suçlandığı belirtildi.

Jin, geçen yıl ekim ayında Çin Komünist Partisi'nden ihraç edilmiş ve kamu görevinden alınmıştı.