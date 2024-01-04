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Eski Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, darbe girişimiyle suçlandı - Son Dakika
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Eski Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, darbe girişimiyle suçlandı

Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın Kasım 2023'teki darbe girişimiyle bağlantılı olarak 'vatana ihanet' suçlamasıyla itham edildiğini açıkladı. Koroma, suçlamaları reddetti ve ev hapsine alındı. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Koroma'nın geçici olarak Nijerya'ya yerleşmesini istedi.

Eski Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, darbe girişimiyle suçlandı
04.01.2024 - 00:17,
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Eski Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, ülkesinde Kasım 2023'teki darbe girişimiyle bağlantılı "vatana ihanetle" suçlandı.

Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, Koroma'nın Kasım 2023'teki başarısız darbe girişimine karıştığı iddiasıyla suçlandığını belirtti.

Bah, Koroma'nın aralarında "vatana ihanet" ve "iki kaçak barındırmanın" da bulunduğu 4 suçla itham edildiğini ifade etti.

Öte yandan, Koroma kendisine yönelik tüm suçlamaları reddetti.

Sierra Leone'de Kasım 2023'te yaşanan darbe girişiminin ardından ifadeye çağrılan Koroma'nın ev hapsine alındığı bildirilmişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ise Koroma'nın, geçici olarak Nijerya'nın başkenti Abuja'ya yerleşmesini istemişti.

Sierra Leone'deki darbe girişimi

Bir grup tarafından 26 Kasım 2023'te, Freetown'da bulunan Wilberforce kışlasındaki silah deposuna, ardından bölgedeki hapishaneye saldırı düzenlenmişti.

Hapishanedeki saldırıda 2 bin 200 mahkum firar etmiş, saldırılar nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, Wilberforce kışlasına yönelik saldırıda, aralarında 13 askerin ve bir polisin olduğu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bah, kışla ile hapishaneye düzenlenen saldırıların "darbe girişimi" olduğunu açıklamış ve darbe girişimine ilişkin aralarında askerler ve polislerin bulunduğu 57 kişi gözaltına alınmıştı.

Saldırıların ardından ifadeye çağrılan eski Cumhurbaşkanı Koroma'nın ev hapsine alındığı bildirilmişti.

Gözaltına alınan 57 kişiden, aralarında Koroma'nın korumasının da bulunduğu 12 kişiye "vatana ihanet" suçlamasında bulunulmuştu.

Kaynak: AA
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