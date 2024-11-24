Eski Singapur Başbakanı Çin'i Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Eski Singapur Başbakanı Çin'i Ziyaret Edecek

Lee Hsien Loong, 24-29 Kasım'da Çin'e giderek önemli temaslarda bulunacak.

24.11.2024 19:16
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Eski Singapur Başbakanı, halen kabinede Kıdemli Bakan olarak görev yapan Lee Hsien Loong'un, Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Singapur Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, eski Başbakan, 24-29 Kasım tarihlerini kapsayan ziyaretinde Sucou, Şanghay ve Pekin şehirlerinde temaslarda bulunacak.

Lee, Cıciang eyaletinin Sucou şehrinde Çin-Singapur ortaklığındaki Sucou Endüstri Parkı'nın 30. kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılacak.

Singapurlu siyasetçi, Pekin'deki temaslarında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.

20 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini mayısta devreden Lee, görevden ayrılmasından beri ilk kez Çin'i ziyaret ediyor.

Çin ile ilişkiler

Lee başbakanlığı döneminde Çin'i 14 kez ziyaret etmiş, tıpkı ülkenin kurucu lideri olan babası Lee Kuan Yew gibi Çin ile iyi ilişkiler kurmaya özen göstermişti.

Lee'nin başbakanlığında Singapur, Çin ile 2009'da Serbest Ticaret Anlaşması imzalarken, ülke şirketleri çok sayıda sektörde Çin pazarına daha geniş erişim sağlamıştı.

Singapur, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin en büyük destekçisi ve yatırımcılarından biri haline gelmişti.

Lee, 2024'ten beri sürdürdüğü başbakanlığı, kendi partisinden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong'a devretmişti.

Eski Başbakan, halen Singapur kabinesinde "Kıdemli Bakan" sıfatıyla yer alıyor.

Kaynak: AA

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