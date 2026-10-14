Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma iznini Bakan Şimşek verdi

Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma iznini Bakan Şimşek verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. İzinle birlikte Gönül hakkında soruşturma yolu açıldı.
Bakan Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
Kaynak: AA
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