Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Öldürülmesi Davasında İddianame Kabul Edildi - Son Dakika
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Öldürülmesi Davasında İddianame Kabul Edildi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş\'in Öldürülmesi Davasında İddianame Kabul Edildi

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Ülkü ocakları başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. İddianamede, tetikçi ve organize eden şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Adli kontrole serbest bırakılan 17 şüpheli hakkındaki işlemler ise devam ediyor.

07.05.2024 20:05
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(ANKARA) - Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Ülkü ocakları başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak geçtiğimiz hafta Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Önümüzdeki günlerde duruşma günü belirlenecek ve sanıkların yargılanma süreci başlayacak.

145 sayfalık iddianamede tetikçi Eray Özyağci ile onu olay yerine getiren ve kaçıran Vedat Balkaya ile Suat Kurt hakkında eylem üzerinde ortak hakimiyet ile müşterek fail olarak Sinan Ateş'e yönelik toplu halde, iştirak halinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

CİNAYETİ ORGANİZE ETTİĞİ İDDİA EDİLEN SANIKLAR HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ayrıca şüphelilerden silahlı eylemi organize ettiği iddia edilen Doğukan Çep ve eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın suça azmettiren olarak maktüle yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Adli kontrole serbest bırakılan 17 şüpheli hakkındaki işlemler de sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Öldürülmesi Davasında İddianame Kabul Edildi - Son Dakika

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