Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin serbest bırakılmasına yaptığı itiraz reddedildi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAK KONULDU

İzmir 7’nci Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama talebini uygun bulmazken, Eşki’nin de yer aldığı şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Daha önce mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.A. yurt dışı yasağıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler de adli kontrol şartı olmaksızın serbest kalmıştı.